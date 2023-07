Barış Manço kütüphanesi ve etkinlik alanına görkemli açılış

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların eğitimine yönelik yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Yeni Mahalle Varnalı Caddesi’nde 480 m2 alanda Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanı inşa edildi. Silivri’nin ilk çocuk kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanının içerisinde; okuma alanları, oyun odaları, sinema odası, resim odası, müzik odası, masal köşesi, atölyeler, etkinlik alanları ve çocuk oyun parkları bulunuyor. Kütüphane aynı zamanda; etkileşimli kitap okuma ve sanat etkinliği, boyama ve müzik atölyesi, el becerileri ve oyun atölyesi, dikkat, görsel ve algı etkinlikleri ile ücretsiz olarak hizmet veriyor. Pazartesi günleri hariç her gün saat 08.30-18.00 arasında faaliyet gösteriyor.

YILMAZ: “HİZMETLERİMİZ KİMSELER İÇİN DEĞİL, HERKES İÇİNDİR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes içindir diyerek Silivri’de yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın eğitimi, sağlığı, huzuru ve güvenliği için çalışıyor; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle İstanbul’un en güzel ilçesi olan Silivri’mizin daha güzel, daha yaşanabilir hale getirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de 500 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanımızın açılış töreninde bir aradayız. Bu vesileyle Türk müziğinin efsane ismi, Anadolu rock müzik kültürünün duayeni büyük usta, yeleli bozkurt Barış Manço’yu saygıyla anıyor, yüce Allah’ta rahmetler diliyorum. Kendisi, ‘Adam Olacak Çocuklar’ımızın Barış abisiydi. Televizyon programlarında çocuklarımıza arabanın arka koltuğunda oturmayı, dişlerini fırçalamayı, yemeklerinde 1 tane dahi pirinç tanesi bırakmamayı öğütlemiş, çocuklara şarkılarla öğütler vermişti. Hayatında Barış Manço’yu görmemiş çocuklarımız dahi kendisinin şarkılarını ezbere biliyor. Biz de çocuk kütüphanemize bunu düşünerek Barış Manço ismini vermeyi kararlaştırdık. Aramızda olan Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço şahsında bütün aileye en kalbi selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKMAKTAN GERİ DURMUYORUZ”

Silivri’de yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Biz, bütün proje ve yatırımlarımızda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza öncelik veriyoruz. İşte bugünkü eserimizin çıkış noktası da budur. Çocuk kütüphanemizin içerisinde; Okuma Alanları, Oyun Odaları, Sinema Odası, Resim Odası, Müzik Odası, Masal Köşesi, Atölyeler ve Çocuk Oyun Parkları ile çocuklarımıza hizmet verecek şekilde tasarlandı. Burası Silivri’de yaşayan çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim hayatlarının her yaşında çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için yeni okullar inşa ediyor, hasarlı okullarımızı yeniliyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni okullar yapılması için elimizi taşın altına sokmaktan geri durmuyoruz. Hükümetimizle iş birliği yaparak Silivri’de birçok yatırımı gerçekleştiriyoruz. Spor eğitimi, sanat eğitimi, yabancı dil eğitimi, lise ve üniversiteye hazırlık kurs eğitimleri için tüm imkânlarımızı hayırsever vatandaşlarımızla birlikte seferber ediyoruz. Bu kapsamda, Elginkan Vakfı iş birliğiyle 8 derslikli Ümmehan Elginkan Anaokulumuzu bitirdik ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsis ettik. Hayırsever Nakipoğlu ailesi iş birliğiyle 15.000 metrekare alanda 10.000 metrekare kapalı alana sahip, İstanbul’un en nitelikli, en işlevsel Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimizi 1 ay içerisinde hizmete açmış olacağız. Kütüphanesi, Bilgisayar Odası, Tiyatro Salonu olmayan köy okulumuz kalmayacak dedik ve 12 köy okulumuzda bu projeyi uyguladık. Köy okullarımızın tuvaletlerini baştan sona yenileyerek çocuklarımızın kullanımına uygun bir hale getirdik. Hasarlı olan Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çeltik İlköğretim Okulumuzu da İçişleri Bakanlığımız ile yapıp çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunduk. İlkokul 1. sınıfa başlayan her öğrenciye okul çantası ve içerisinde temel kırtasiye malzemelerinin olduğu ‘Okula Hoş Geldin’ paketi hediye ediyoruz. Her yıl BizdenSize Sosyal Marketten faydalanan ailelerimizin ilkokul, ortaokul ve lise 1. sınıfa başlayan öğrencilerine okul forması hediye ediyoruz. BizdenSize Sosyal Marketten faydalanan ailelerimizin 1. 2. 3. ve 4. sınıfa giden öğrencilerine, içerisinde bir aylık beslenme ihtiyaçlarını karşılayan ‘Beslenmem Sosyal Marketten’ gıda paketini hediye ediyoruz. Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile kurduğumuz eğitim akademisinde LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurslar veriyoruz. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimize 500 TL teşvik desteği veriyoruz. Yine belli bir başarıyı yakalamış üniversite öğrencilerimize her ay 500 TL başarı bursu veriyoruz. Üniversite sınavlarına ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren öğrencilerin sınav giriş ücretleri Silivri Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında dereceye giren öğrencileri her yıl cumhuriyet altını ile ödüllendiriyoruz. Silivri Belediyesi olarak, ‘8. sınıfı bitiren her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşabilmesi, bir enstrüman çalabilmesi ve lisanslı bir sporcu olabilmesi’ gibi bir hedefimiz var. Bu anlamda; 7’den 70’e herkesin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine imkân sağlamak amacıyla Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile Güzel Sanatlar Akademisi kurduk. Burada yaratıcı Drama, Şan, Piyano, Bağlama ve Oyunculuk eğitimi alan kursiyerlerimize, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika veriyoruz. Görev süremizde geride bıraktığımız 4 yılda ‘Kültür, sanat ve sporla bezenmiş bir kent’ vizyonumuz doğrultusunda çok önemli hizmetler yaptık. Silivri’deki kültür-sanat hayatına büyük katkılar sunan projeleri hayata geçirdik. Yetişkin ve çocuklara eğitimler verdik, kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine fırsatlar sunduk. Gezi, tiyatro, sergi, söyleşi başta olmak üzere yıl boyunca 500 etkinlikle 140.000 hemşerimizi kültür ve sanatla buluşturmanın, 50’ye yakın branşta kurslar düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Silivri’de benden önceki tüm belediye başkanlarımızın, başkan adaylarımızın ve bu göreve talip olan herkesin seçim beyannamesine koyduğu bir kültür merkezi vaadi vardı. Allah’a çok şükür ki biz o kültür merkezinin temelini atmak bize nasip oluyor. Biz bununla da yetinmedik ve kültür merkezinin yanına bir de Silivri’nin gençleri için, Türk gençleri için bir gençlik merkezi de inşa ediyoruz. Gençlik ve Kültür Merkezi, hem Silivri’nin kültürüne ve sanatına katkı sağlayacak hem de Silivri’nin gençlerine hizmet verecek.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’MİZİ HER YÖNÜYLE GELİŞTİRİYORUZ”

İlçedeki tarihi ve kültürel yapılara da sahip çıktıklarının altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “Elbette hizmetlerimiz sadece kütüphaneler, spor salonları, kurslar açmak değil; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle hayat var dediğimiz Silivri’mizi her yönüyle geliştirerek geleceğe taşımaktır. Geçmişini unutan ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktaramayan toplumlar, başka kültürlerin etkisine girmeye mahkûmdur. Biz kendi kültürümüze, kendi tarihimize, kendi değerlerimize ve kültürel varlığımıza sahip çıktıkça daha güçlü olacağız. Bu düşünceden hareketle; şehrimizin tarihi emanetlerine sahip çıkıyor, kültürel zenginliğini koruyoruz. Mübadele Müzesi, Kalepark, Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü gibi kültürel yapıları yeniden gün yüzüne çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Valiliğimizin destekleri ile Hünkar-ı Şerif Cami, Sarnıç Restorasyonu, 24 tarihi çeşmenin ihyası, yeni kütüphane ve müze projelerimizle birlikte, yine Kültür Bakanlığımız ve İstanbul Valiliğimizle yapacağımız değerli iş birlikleri neticesinde ilçemizi yeni hizmetlerle buluşturmaya kararlıyız. 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ilçemizdeki tarihi eserlere ‘Miras değil emanet’ anlayışıyla sahip çıkmaya; tarihsel ve kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken Manço ailesinin bütün fertlerine, geçmiş dönem İçişleri Bakanımıza, geçmiş dönem İstanbul Valimiz ve şu an İçişleri Bakanımız olan Ali Yerlikaya’ya, İstanbul Valimiz Davut Gül’e ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanımızın, her şeyin en güzeline layık olan kıymetli çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

MANÇO: “BAŞKAN YILMAZ’IN VİZYONU TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN ETTİ”

Başkan Yılmaz’ın ardından açıklamalarda bulunan Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, “Buradaki herkese 800 kilometreden annemin, 3.000 kilometreden de kardeşimin sevgi ve selamlarını gönderiyorum. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın konuşmasını pür dikkat dinledim. Kendisinin yapmış olduğu ve yapacak olduğu tüm projeler kuşkusuz ki çok büyük keyif ve mutluluk verici! Fakat içlerinde bir tanesi tüylerimi diken diken etti. Çocuklar için lisanslı sporcu, en az bir lisan konuşabilmesi ve bir müzik aleti çalıyor olabilmesi gibi bir hedefleri var. İnanın bana bu kadar güzel bir vizyon yok! Ben Manço ailesi adına kendilerine takdirlerimi iletiyorum. Buraya büyük bir mutlulukla geldim. Çünkü Barış Manço’nun ismi, aramızdan ayrılışının üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen hâlâ anılıyor. Buradaki vizyonundan dolayı Sayın Başkanımıza ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

GÜL: “VOLKAN YILMAZ BİZİM HAYAL ETTİKLERİMİZİ HAYATA GEÇİRMİŞ”

Törenin son konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bugün saat 06.30’dan beri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, Silivri’de yapılan yatırımların bazılarını bize gezdirdi. Gördüğümüz şu Silivri adeta bir şantiyeye dönmüş. Silivri’de birlikte iş yapma kültürü var. Hayırseverleriyle, yerel yönetimleriyle, merkezi yönetimle, sivil toplum kuruluşlarıyla, vatandaşlarıyla, kimin ne imkânı varsa, ne katkı sunabiliyorsa adeta bir orkestra gibi Silivrililerin memnuniyetini ve yaşam kalitesini artırmak için bir çalışma var. Biz göreve geldiğimizden beri yaklaşık 40 günü geride bıraktık. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız toplantıda birkaç konuyu konuşmuştuk. Memnuniyetle gördüm ki bizim hayal ettiklerimizi, bizim yapılsın dediklerimizi aslında Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, Kaymakamımız ile birlikte hayata geçirmiş. Milli eğitimde 3 tane ana proje uygulansın istedik. Bir tanesi bütün okullarımızda okul spor kulübü kurmaktı ve bunu yazılı ve sözlü olarak arkadaşlarımıza söyledik. Yetenek taraması yapacağız ve her çocuğumuzun yeteneğine göre bir lisanslı sporcu olarak bir spor dalında spor yapmalarını sağlayacağız. Bir diğeri okullarımızda özellikle müzik öğretmenlerimizin de desteğiyle müzik sınıfları oluşturacağız. Her çocuğumuz mutlaka bir enstrüman çalmalarını istiyoruz. Bir diğer husus ise şöyle; bizim öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 40’ı ikili eğitim alıyor. İkili eğitim dediğimiz şu; sabahtan öğlene kadar başka öğrenciler okulu kullanıyor, öğleden sonra da bir başka öğrenci kullanıyor. Böyle olunca da öğrencilerimiz için sabah erken gelmek ve akşam geç gitmek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Teneffüs saatleri çok az oluyor. Çocuk yeterince eğitim alamayabiliyor. Bunu ortadan kaldırmak için Milli Eğitim Bakanlığımız olağanüstü bir bütçe harcıyor. Ama ne kadar bütçe harcarsanız harcayın genç nüfusumuz çok fazla ve nüfus her gün artıyor. Bizim hayırseverlerimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla hayırseverlerin yapacağı okullar, kültür sanat tesisleri, spor tesisleri bizim bu yükümüzü bir nebze olsun üzerimizden kaldıracak. Bu sene de Cumhuriyetimizin 100. yılı. Hayırseverlerimizle birlikte 2. yüzyılda, Türkiye Yüzyılının başlangıcında daha güçlü olacağız. Bu vesileyle hayırseverleri sisteme dahil eden Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, ona destek veren Silivri Kaymakamımıza ve Silivri’nin kalkınmasına destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Barış Manço Çocuk Kütüphanesinin açılış törenine; İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Barış Manço’nun oğlu müzisyen Doğukan Manço, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından kütüphanenin hayata geçmesinde büyük destekleri olan hayırseverlerden Hasan Yılmaz’a, Doğukan Manço tarafından plaket takdimi yapıldı. Plaket takdiminden sonra Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam açılış duasında bulundu. Duanın ardından protokol üyeleri toplu olarak kurdele kesimi gerçekleştirdi. Daha sonra hep birlikte çocuk kütüphanesi gezildi. Tören kütüphane gezisinin ardından sona erdi.