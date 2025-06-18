Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun hayatını kaybeden kız kardeşi İnci Manço (80), son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 16 Haziran 2025 tarihinde Ankara’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Fatma İnci Manço İlbay için Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde cenaze namazı düzenlendi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlbay, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Manço ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı.

Barış Manço’nun oğlu Batıkan Manço, halasının 80 yaşına kadar dolu dolu bir hayat geçirdiğini söyleyerek, "Acılı bir günümüzdeyiz. Çok aniden aldığımız bir haber oldu. Çekirdek ailemizde en büyük aile bireyimiz oydu. 80 yaşına kadar dolu dolu bir yaşam sürdürdü. En sonunda kalp krizine yenik düştü ama biz onu nasıl yaşadığıyla anacağız; tıpkı babamızı andığımız gibi. Çünkü babamızın vefatından beri bütün anma etkinliklerinde halamız bizimle orada olmuştur. Biz ona destek olduk, o bize destek oldu. Ankara’da yaşıyordu ve çocukları, torunları oradaydı. Artık abileriyle beraber, birkaç yıl önce kaybettiği eşiyle beraber, geçen sene vefat eden oğluyla beraber. Diğer sevdiklerinin yanında olduğunu düşünmeyi tercih ediyorum. Gidişi çok ani oldu ve hepimizi ailecek yıktı. Ama güçlü durmamız gerekiyor ve onu güzel hatıralarıyla hatırlamamız yeterli" ifadelerine yer verdi.

"Çekirdek ailenin son Manço’suydu"

Doğukan Manço ise yaşadıkları kaybın çok ani olduğunu dile getirerek, "Üzgünüz çünkü İnci halamız hepimizin nazının geçtiği aile büyüğümüzdü. Hepimizin annesiydi. Çekirdek ailenin son Manço’suydu. Ailenin ansiklopedisi diyebiliriz; bütün Manço geçmişine dair bilgileri barındıran ve her şeyi en doğru bilen en büyüğümüz oydu. Bedenen çok yorulmuştu çünkü yakın geçmişte eşini kaybetti. Daha sonra oğlunu kaybetti. Zaten babamıza çok düşkündü, ona ayrı bir aşıktı açıkçası. İki üç yılı aşkın bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sonuçlar da çok iyi gidiyordu, hatta son tetkiklerinde bir olumsuzluk da bulamadılar fakat kalp krizine yenik düştü. Bizi en çok şaşırtan da beklenmedik oluşu oldu. Ailecek bir araya geldik; ne mutlu ki evlatlarının yanı sıra çok güzel torunlar da yetiştirdi. Artık son Manço’lar bizler ve kuzenlerimiz kaldık" şeklinde konuştu.