Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 3 gün önce D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gümüş idaresindeki 41 AYB 107 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet devrildi. Kazada sürücü Mehmet Gümüş yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Gümüş’ün, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.