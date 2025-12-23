Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yusuf Eker
Kaza saat 09.30 sıralarında İnegöl Akhisar Mahallesi Yenice Köprülü kavşakta meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan sürücü Rahmi E. (49) idaresindeki 35 VED 55 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki eşi Vesile E. (55) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.