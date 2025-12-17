Bariyerlere saplanıp demir yığınına dönen kamyon kabininde can pazarı

İstanbul İzmir Otoyolu Bursa çevre yolunda dinlenme tesislerinin bariyerine çarpan kamyonun kabininde sıkışan sürücü Büyükşehir Belediye itfaiyesi ekiplerinin nefes kesen poerasyonuyla kurtarıldı. Kurtarma ekipleri demir yığınlarında sıkışan sürücüyü "dayan" diyerek teselli etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarılan sürücünün kaburgasında kırıklar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre,. İzmir yönüne giden Ahmet U. idaresindeki kamyon, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dinlenme tesisi girişinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun kabini yerinden koparak adeta hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu kabin içinde sıkışan sürücü Ahmet U.’yu kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Demir yığınındaki Ahmet U.’ya ekipler "dayan" dediler. Takoz yardımıyla kurtarma için alan oluşturulup Ahmet U.’nun dışarı çıkması sağlandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Ahmet U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sebebiyle otobanda yoğunluk oluşurken, jandarma trafik ekipleri hummalı bir şekilde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.