Barkan Can Aykut, yüzmede Türkiye birincisi oldu

KKTC’li Barkan Can Aykut, Okul Sporları Yıldızlar Finalleri’nde 50 metre kurbağalamada Türkiye birincisi oldu.

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Barkan Cem Aykut, Akman Tüzünkan, Erten Kasımoğlu ve Doruk Mani, Bolu’da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Finalleri’nde yüzme branşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil etti. 6-8 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen finallerde, Barkan Cem Aykut, 50 metre kurbağalama kategorisinde 00:33.63’lük derecesiyle Türkiye birincisi oldu. Aykut, 2005 yılından beri bu başarıya ulaşan ilk KKTC’li öğrenci olma başarısını da gösterdi. 100 metre kurbağalama kategorisinde de 01:13.91’lik derecesiyle Türkiye üçüncülüğü elde eden Aykut, bu derecesiyle KKTC 14 yaş rekorunun da yeni sahibi oldu. Aykut aynı zamanda 200 metre kurbağalama kategorisinde de Türkiye altıncısı oldu.

Barkan Cem Aykut, bu derecelerle 20-22 Temmuz 2023 tarihlerinden Giresun’da düzenlenecek Yaz Kupası Finalleri’nde yarışma hakkı da elde etti.

KKTC’yi temsil eden Akman Tüzünkan ise 50 ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde elde ettiği 00:33.16 ve 01:14.76 dereceleriyle 12 yaş KKTC rekorlarını kırdı. Tüzünkan, bu iki kategorinin yanı sıra 200 metre sırtüstü ve 50 metre serbest kategorilerinde de Türkiye barajını geçerek, yarıştığı dört kategoride de gelecek yıl düzenlenecek Türkiye finallerine katılım hakkı elde etmiş oldu. Akman Tüzünkan aynı zamanda 1-2 Aralık 2023 tarihlerinde Türkiye’de düzenlenecek Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Finallerinde de KKTC’y temsil edecek.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Erten Kasımoğlu 50 ve 100 metre kelebek ile 100 ve 200 metre serbest kategorilerinde elde ettiği derecelerle bölgesel finallere katılma hakkı kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalarda KKTC’yi temsil eden genç rekortmenler, yarışlara Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu eğitmenlerinden Avni Cankurt antrenörlüğünde hazırlanmıştı.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin, Aralık 2022’de Türkiye Yüzme Federasyonu’nun İstanbul ve Samsun’da düzenlediği yüzme yarışlarında da KKTC’ye 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya döndüklerini ayrıca kendi yaş kategorilerinde beş yeni rekor kırdıklarını hatırlatan Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan, “Öğrencilerimizin geçen hafta Bolu’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Finallerinden de Türkiye şampiyonluğu ve KKTC rekorlarıyla dönmesi başarılarının tesadüf değil kalıcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kazandıkları madalyalar ve kırdıkları rekorlarla göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için bütün imkanlarımızla destek olmayı sürdürüyoruz” dedi.