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Barkın Pınar, sezonun ikinci ayağında zirvede

Avis Türkiye Pist Şampiyonası'nda erkek giyim markası Kiğılı'nın sponsorluğunda yarışan Barkın Pınar, ikinci ayak Maxi Grup yarışlarında ilk gün birinciliğe ulaşırken ikinci günde de podyumda ikinci basamakta yer aldı.

Barkın Pınar, sezonun ikinci ayağında zirvede
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Avis Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan Barkın Pınar, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Audi RS3 LMS TCR aracıyla yarışan Pınar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti’nde ikinci ayağı düzenlenen mücadelenin her iki gününde de podyumda yerini aldı. Maxi Grup kategorisinde takım arkadaşları Turgut Konukoğlu, Seda Kaçan ve dört kez Türkiye Karting Şampiyonu olan Zekai Özen ile birlikte Bitci Racing adına yarışan Pınar, ilk gün 16:05.185’lik zaman derecesiyle birinci olurken, ikinci günde de 16:34.979’luk derecesiyle podyumun ikinci basamağında yer aldı.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suerdem: "Farklı branşlardaki takımlara sponsorluğumuzu devam ettiriyoruz"

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Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Barkın Pınar’ın elde ettiği başarıyla duydukları gururu şu cümlelerle ifade etti:

"Kiğılı olarak yıllardır sporun ve sporcunun yanında olmaya, onları desteklemeye her daim önem veriyoruz. Yalnızca ülkemizde değil global alanda da faaliyetlerimize devam ediyor, farklı branşlardaki takımlara olan sponsorluklarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda futbol ve basketbolun yanı sıra motorsporları da parçası olmaktan heyecan duyduğumuz bir spor dalı. Avis Türkiye Pist Şampiyonası’nda Barkın Pınar’ın Kiğılı sponsorluğunda yarışıp başarılı olması da bu heyecanımızı daha ileri taşıyıp bizi gururlandırdı. Önümüzdeki yarışlarda da aynı başarıyı gösterip şampiyona sonunda zafere ulaşması adına Kiğılı olarak her zaman desteğimizi sürdüreceğiz."

İHA
Editör

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