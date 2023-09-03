Barlas 'Aklınızı su sıkıntısı konusunda çözüm üretmek için çalıştırsaydınız'

İBB ve Silivri Belediyesi meclis üyesi Sami Barlas, İBB'nin uygulamasını eleştirerek 'Olmayan yapılmayan hizmetleri yapmış gibi reklamını yapmaktansa Keşke aklınızı su sıkıntısı konusunda çözüm üretmek için çalıştırsa idiniz.' dedi.

Barlas 'Aklınızı su sıkıntısı konusunda çözüm üretmek için çalıştırsaydınız'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İBB ve Silivri Belediyesi meclis üyesi Sami Barlas, sosyal medya hesabımdan yaptığı paylaşımla İSKİ’yi eleştirerek 4.5 yıldır İstanbul’a ilave Su kaynağı noktasında hiç bir çalışma yapmayan İBB İSKİ Yönetimi Çözümü Köylünün; üç tavuğu, üç ineğini, üç-beş domates biberini suladığı çeşmeleri KÖRTAPA” ile kapatmakta buldu. Olmayan yapılmayan hizmetleri yapmış gibi reklamını yapmaktansa Keşke; aklınızı su sıkıntısı konusunda çözüm üretmek için çalıştırsa idiniz.” İfadelerine yer verdi.
Barlas 'Aklınızı su sıkıntısı konusunda çözüm üretmek için çalıştırsaydınız'

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