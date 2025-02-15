Barlas 'Algı siyasetine vaktimiz yok, hizmet üretiyoruz'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, Silivri Belediyesi’nin yönetim anlayışını eleştirerek, “Algı siyasetine vaktimiz yok, hizmet üretiyoruz” dedi. Barlas, yaptığı basın açıklamasında, mevcut belediye yönetiminin 10 aylık sürede elle tutulur bir proje ortaya koyamadığını savundu.

“SOMUT BİR PROJE YOK”

Silivri Belediyesi’nin yeni yönetiminin sürekli borç tartışmaları ve önceki dönem yatırımlarını sahiplenmekle gündem yarattığını belirten Sami Barlas, “Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun Silivri’ye dair ortaya koyacağı somut bir projeden ya da yeni bir yatırımdan bahsetmek mümkün görünmüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı tarafından ilçemize kazandırılan eserler ve yatırımlar, Silivri’nin dört bir yanında duruyor. Biz laf değil, hizmet üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SPOR ADASI BAKANLIĞIMIZIN ESERİDİR”

Son günlerde gündemde olan Spor Adası Projesi üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Barlas, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Silivri’ye kazandırıldığını hatırlattı. Barlas, “Silivri Belediyesi’nin de projede bir katkısı olmuştur ancak bu katkının bütçe içindeki payı son derece sınırlıdır. Belediye Başkanı’nın projeyi sahiplenme çabası gerçeği çarpıtmaktır. Halkımız şunu bilmelidir ki, hizmet üretmek yerine algı siyasetine sığınmak Silivri’ye fayda sağlamaz” diye konuştu.

“KAMUOYU YARARINA DURUŞUMUZ NET”

Silivri’ye hizmetin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Sami Barlas, “Spor Adası ya da başka meselelerde tutumumuz nettir. Bizim amacımız polemik üretmek değil, Silivri’ye hizmet etmektir. Ne gerekiyorsa yapacağız, elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Silivri için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, hizmet siyasetinden asla geri durmayacaklarını belirterek, Silivri’ye değer katacak projeleri ilçeye kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.