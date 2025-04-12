Barlas: 'Kapımız Her Zaman Açık'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve ilçe yönetimi, yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlçe teşkilatı adına önemli açıklamaların yapıldığı toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin ve Gençlik Kolları Başkanı Utku Kapucu da katıldı.

“Tanıtım ve Medya Birimimiz Her Zaman Yanınızda”

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Yeşim Çakır, “Basın mensuplarımızla aramızda güçlü bir bağ kurmak istiyoruz. Partimizin hizmetlerini, çalışmalarını doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırmak için sizlerle iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz,” ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Sami Barlas: “Silivri’nin Geleceğini Basınla Şekillendireceğiz”

Sami Barlas, Ramazan ayının yoğunluğu nedeniyle geciken bu buluşmanın bir başlangıç olduğunu belirterek, “Silivri basınına büyük değer veriyoruz. Sadece tanışmak için değil, ortak bir dayanışma kültürünü başlatmak için buradayız. Silivri’de basın tarihine emek vermiş, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz,” dedi.

Celalettin Yazıcı’dan Faaliyet Raporuna Eleştiri

İBB Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, Silivri Belediyesi'nin faaliyet raporunu değerlendirerek, “Belediye Başkanı seçim öncesi 101 proje sözü verdi. Ancak ilk yıl yapılanlar bu sözlerin oldukça gerisinde. Kent lokantası gibi birkaç projeyle sınırlı kalan uygulamalar, vaatlerin çok altında,” dedi. Yazıcı, belediyenin kültürel harcamalarının fazla, yatırım bütçelerinin ise yetersiz olduğunu vurguladı.

Silivri’de Devam Eden ve Planlanan Yatırımlar

Barlas, ilçede devam eden önemli projeleri şu şekilde sıraladı:

Otogar Kavşağı Düzenlemesi: Haziran ayında tamamlanması bekleniyor.

Selimpaşa – E-5 Trafik Düzenlemesi: Proje aşamasında, trafiği rahatlatacak yeni düzenlemeler planlanıyor.

Spor Kompleksi ve Yüzme Tesisi: 170 dönümlük araziye yapılacak büyük bir spor kompleksi için çalışmalar başlatıldı.

Gençlik Merkezleri ve Yörük Temalı Yaşam Alanı: Gençlerin sosyal hayata katılımını artıracak projeler arasında.

Kütüphane Projesi: Eski kaymakamlık binasının kütüphaneye dönüştürülmesi planlanıyor.

Hastane ve Eğitim Alanında Yeni Gelişmeler

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, şehir hastanesi için tahsis bekleyen Maxicells arazisine odaklandıklarını belirtti. “Mahkeme süreci tamamlandığında, burayı şehir hastanesi olarak Silivri’ye kazandırmak istiyoruz,” denildi. Ayrıca, Silivri’ye bir spor lisesi ve güzel sanatlar lisesi kazandırılması için de çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Gençlik Kolları: 57 Bin Gence Ulaşıldı

Gençlik Kolları Başkanı Utku Kapucu, Ramazan ayında gerçekleştirilen “İftara Beş Kala” ve “Gönül Sofrası” gibi programlarla 57 bin 164 gence ulaştıklarını ifade etti. “Gençleri siyasi büyüklerimizin evinde iftara davet ettik, bu sene farklı bir farkındalık yarattık,” diyerek projelerin devam edeceğini söyledi.

“Basınla Daha Fazla Buluşacağız”

Toplantının sonunda İlçe Başkanı Sami Barlas, “Bugün ilk adımı attık. Bundan sonra daha büyük çaplı organizasyonlarla Silivri’nin sorunlarını birlikte konuşacağız. Kapımız siz değerli basın mensuplarına her zaman açık,” sözleriyle programı sonlandırdı.

