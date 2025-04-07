Barlas 'Milletin Vicdanında Mahkûm Olacaktır'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, bugün gerçekleştirilen olağanüstü CHP Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel’in konuşması üzerine sert açıklamalarda bulundu.

Barlas, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin siyasi tarihinde ismi ‘cunta’ ve darbecilerle yan yana anılan tek parti CHP’dir. Arşivler, CHP’nin darbelerle iç içe geçmiş siyasi sicilini bir bir ortaya koymaktadır.

Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhuriyet tarihimizin en büyük hırsızlık ve yolsuzluk dosyası ile şaibeleri perdelemek için her gün başka bir yalana ve iftiraya sarıldığını üzülerek takip ediyoruz.

Ömrünü milletine hizmet etmeye adamış olan ve 23 yıldır girdiği her seçimden Aziz Milletimizin büyük teveccühüyle zaferle ayrılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve hükümetimizi ‘cunta’ ile yan yana anmak, tek kelime ile iftiradır.

‘HALKIN GÜCÜNÜN ÜSTÜNDE HİÇBİR GÜÇ TANIMADIM BUGÜNE KADAR’ ifadesiyle millete olan inancını dile getiren ve antidemokratik zihniyetlerle mücadelesiyle Türkiye siyasetinde yeni bir dönemi başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler, milletimiz nezdinde asla karşılık bulmayacaktır.

Sayın Özgür Özel, hadsiz söylemlerinin bedelini milletin vicdanında ödeyecektir. Siyasi rekabeti seviyesizliğe indirgeyen bu dili en güçlü şekilde kınıyorum.

Bu millet, kendi iradesine saldıranları ne unutur ne affeder. Siyasi hayatını iftira ve seviyesizlik üzerine inşa edenler eninde sonunda milletin vicdanında mahkûm olacaktır.”