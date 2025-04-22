Barlas'tan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü'ne Ziyaret

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla birlikte Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyithan Dağıstanlı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ilçedeki gençlerin sporla daha fazla buluşabilmesi adına yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Spor alanlarının iyileştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Başkan Barlas, gençliğe yönelik projelerin önemine dikkat çekti.

Açıklamasında, “Teşkilat mensuplarımızla birlikte Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Seyithan Dağıstanlı’yı makamında ziyaret ettik. Silivri’deki gençlerimizin sporla daha fazla buluşabilmesi adına spor alanlarının geliştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Gençliğimiz için, geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

