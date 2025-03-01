Barlas'tan Ramazan Ayı Mesajı

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, Ramazan ayının gelişini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Barlas'tan Ramazan Ayı Mesajı
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haber detay altı

Barlas, paylaşımında Ramazan’ın rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yaparak, bu mübarek aya ulaşmanın mutluluğunu dile getirdi.

Barlas mesajında, “Bizleri rahmetin, bereketin ve paylaşmanın ayı Ramazan-ı Şerif’e ulaştıran Rabb’imize hamdolsun. Hoş geldin, ey mübarek Ramazan!” ifadelerine yer verdi.

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Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirten Barlas, tüm vatandaşlara hayırlı bir Ramazan diledi.