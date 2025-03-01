Barlas'tan Ramazan Ayı Mesajı
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, Ramazan ayının gelişini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Barlas, paylaşımında Ramazan’ın rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yaparak, bu mübarek aya ulaşmanın mutluluğunu dile getirdi.
Barlas mesajında, “Bizleri rahmetin, bereketin ve paylaşmanın ayı Ramazan-ı Şerif’e ulaştıran Rabb’imize hamdolsun. Hoş geldin, ey mübarek Ramazan!” ifadelerine yer verdi.
Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirten Barlas, tüm vatandaşlara hayırlı bir Ramazan diledi.