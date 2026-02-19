Barlas'tan Şoförler Odası'na Ziyaret: 'Her Daim Yanınızdayız'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, teşkilat mensuplarıyla birlikte Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Gürkan Ölçer ve yönetimine ziyaret gerçekleştirdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, şoför esnafının sahada karşılaştığı güncel sorunlar, sektörel beklentiler ve çözüm başlıkları masaya yatırıldı.

Esnafın Talepleri Masaya Yatırıldı

Ziyarette özellikle ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın ekonomik koşullar, çalışma düzeni ve mesleki ihtiyaçlara ilişkin yaşadığı sıkıntılar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişiyle yürütülen toplantıda, çözüm odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekildi.

Şoför esnafının alın teriyle geçimini sağladığını vurgulayan Barlas, esnaf temsilcileriyle yapılan istişarelerin yerel yönetim ve teşkilat çalışmaları açısından yol gösterici olduğunu ifade etti.



“Esnafımızın Her Zaman Yanındayız”

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, şoför esnafının talep ve beklentilerini doğrudan dinlemenin önemine işaret ederek, “Alın teriyle geçimini sağlayan şoför esnafımızın yaşadığı sorunları, beklenti ve taleplerini dinleyip çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Esnafımızın her daim yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik” açıklamasında bulundu.

Barlas, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Gürkan Ölçer ile yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.