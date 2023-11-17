Barodan İsrail'e suç duyurusu

Tekirdağ Adliyesinde bir araya gelen Tekirdağ Barosu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak duruma tepki gösterdi.

Tekirdağ Barosuna bağlı avukatlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve bu duruma suç duyurusunda bulunmak üzere Tekirdağ Adliyesinde bir araya geldi. Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcün, suç duyurusu dilekçesini Başsavcılığa vererek adliyenin önünde açıklamada bulundu.

Gürcün açıklamasında, "42 gündür devam eden bu saldırılar dünyanın gözü önünde sistematik bir soykırıma dönüşmüş durumdadır. İsrail orantısız güç kullanarak sivillere, hastanelere saldırması ayrıca Gazze’deki Filistinlilerin elektrik, su, gıda gibi temel ihtiyaçlara erişimini engelleyerek sivilleri topluca yerlerinden ayrılmaya, yaşadıkları toprakları terk etmeye zorlaması, açıkça ifade etmek gerekir ki İsrail!i uluslararası ceza hukukunda savaş suçu olarak tanımlanan birçok eylemin faili haline getirmektedir. Soykırım ve insanlığa karşı suçların vatandaş veya yabancı tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde de Türk Kanunlarının uygulanabileceği ve Türk mahkemelerinde yargılama yapılabileceğinin düzenlendiği, Türk Ceza Kanunun 13. maddesine dayanarak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Kohen, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına biraz önce suç ihbarında bulunduk. 21. yüzyıl, tarihe İsrail’in insanlığa karşı işlediği bu suçlara karşı dünyanın izlemekle yetindiği bir zaman dilimi olarak geçmemelidir. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşları acil inisiyatif alarak insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı temelinde saldırıların sonlandırılması için harekete geçmeye ve İsrail hakkında caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz. Başta silahsız kadınlar, çocuklar, yaşlılar olmak üzere sivil halka, hak örgütlerine ve hukuk kurumlarına yönelik her türlü saldırıyı kınıyor, haksızlık kimden gelirse gelsin ve kime dönük olursa olsun evrensel hukuk prensiplerine uygun şekilde hareket etmek, insan haklarını savunmak ve korumak temel yaklaşımımızdan ayrılmayacağımızı yineliyor tüm hukuk kurumlarını ve sivil toplumu yaşanan bu dram karşısında yan yana olmaya çağırıyoruz" dedi.