Bartın - Ankara Karayolu'nda yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

Batı Karadeniz bölgesinde etkisini hissettiren kar yağışı, Bartın-Ankara Karayolu’nda buzlanma oluşmasına neden oldu. Bölgede zaman zaman kazalar meydana gelirken, ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar özellikle Gerede - Cankurtaran mevkiinde etkisini hissettirdi. Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle zaman zaman kazalar meydana gelirken, karayolları ekiplerince yol temizleme çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Bölgedeki kar yağışının günün ilerleyen saatlerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.