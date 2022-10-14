Bartın'da maden ocağında patlama

Bartın Valisi Nurtaç Arslan: "Şu an -350 kotunda 44 kişi, -300 kotunda da 5 kişi var

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti. Kendilerine saat 18.15'te bilgi geldiğini ifade eden Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şu an altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK'nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" diye konuştu.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye hareket ettiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

“Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir.”

"Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya'dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.”

BARTIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

“Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir.”

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

“Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var.”