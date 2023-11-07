Bartınlı üniversite adayları SUBÜ'yü tanıdı

Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üniversite adayı öğrencilerine yönelik olarak SUBÜ’ye bir tanıtım gezisi düzenledi. Öğrenciler gezide SUBÜ’nün eğitim-öğretim faaliyetlerini, sosyal imkânlarını ve iş olanaklarını öğrenme fırsatı buldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek üniversite adaylarını ağırlıyor. Bu kapsamda Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 12’inci sınıf öğrencileri için düzenlediği tanıtım gezisinde adres SUBÜ oldu. 2 öğretmen ve 49 öğrencinin yer aldığı misafirlere ilk olarak Teknoloji Fakültesi Sekreteri Fuat Bilgin ve Araştırma Görevlisi Gizem Ketenci tarafından SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli, öğrencilere sunduğu imkanlar, SUBÜ Konuşmaları, sosyal transkript, iş olanakları ve mesleki eğitimin önemine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Üniversite adayları daha sonra İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. İlknur Çakar eşliğinde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni, derslikleri, laboratuvarları ve atölyeleri gezdi. SUBÜ Stüdyoları’nda greenbox stüdyo, ders stüdyosu ve ses stüdyosu ile teknik yönleri öğrencilere aktarıldı. Son olarak ise Türkiye’de bir ilk olan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün çalışma alanı ve yapılan çalışmalar öğrencilere tanıtıldı.