Başak Mahallesi'nde çok sayıda proje hayata geçirildi

Başakşehir Belediyesi, “Başakşehir’e eser, Başakşehirliye değer” sloganıyla yatırımlara devam ediyor. Başak Mahallesi’nde de sosyal donatı alanlarından eğitime, yeşil alanlardan üstyapı çalışmalarına kadar hayatın her alanında çok sayıda proje hayata geçirildi.

Hayata geçirdiği her yeni projeyi ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda hazırlayan Başakşehir Belediyesi, çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Refah seviyesinin en üst seviyeye çıkarmak adına atılan her kalıcı adımla Başak Mahallesi’nin de değerine değer katıldı. Yol bakım ve onarım çalışmaları ile ciddi mesafeler kat edildi. TEM Yan Yol ve Eski Edirne Asfaltı arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirilirken, Askeri Yan Yol olarak bilinen Alparslan Türkeş Bulvarı ulaşım ağına eklendi. Mahalleye 13 bin 700 metrekare büyüklüğünde meydan kazandırıldı. Başakşehir Kaymakamlığı yeni binasında hizmete başladı. İlçenin en büyük kültür yaşam merkezi olacak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Merkezi’nin inşaatı tamamlandı. Güler Kadıoğlu Camii ibadete açılırken, hemen yanındaki taziye evi ve kreşte çalışmalar sürüyor.

Başak Mahallesi’ndeki yeşil alanların bakım ve onarımları da özenle sürdürülüyor. 550 bin metrekare büyüklüğündeki Sular Vadisi ile şehrin güzelliğine güzellik katılıyor. 17 bin metrekareden 24 bin 300 metrekareye çıkarılan 4. Etap’taki park ve yürüyüş yolu Başakşehirlilerin kullanımına açıldı. Mahalle genelindeki bisiklet yolları toplam 6 bin 620 metreye, yürüyüş yolları toplam 5 bin metreye ulaştı. Toplam yeşil alan ve sert zemin miktarı ise 619 bin metrekareye çıkarıldı.

Eğitim yatırımlarında seviye atlandı

Eğitim yatırımları kapsamında, 49 derslikli Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu eğitime açıldı. Teknolojinin merkezi konumuna gelen Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde teknoloji yatırımları hız kesmeden sürüyor. 14 yıldızlı Yeni Medya Akademi’de teori pratik ile birleştiriliyor ve alanında uzman isimler kursiyerlere eğitim vermeye devam ediyor. Türkiye’nin en kapsamlı internet radyosu olan Radyo Başakşehir de “Mutluluğun Sesi Sensin” sloganıyla yayınlarını sürdürüyor.

Başakşehirli kadınların hayatına değer katılıyor

Her günü dolu dolu geçen Anne Çocuk Merkezi, Cemil Meriç Kültür Yaşam Merkezi ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Yaşam Merkezi’nde Başakşehirliler bir araya geliyor. BAKMER öncülüğünde, birbirinden güzel sosyal ve kültürel faaliyetlerle Başakşehirli kadınların hayatına değer katılıyor.

Son 4 yılda 888 bebek ve annesine hoş geldin bebek çantası verildi

Sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri ile Başak Mahallesi’nde, son 4 yılda 888 bebek ve annesine hoş geldin bebek çantası, bin 596 ihtiyaç sahibi Başakşehirliye Destek Kart, 896 engelliye destek, 11 bin 247 Başakşehirliye diyetisyen hizmeti verildi. Kültür yaşam merkezlerindeki akademilere 18 bin Başakşehirli başvuru yaptı. Kaliteli ve hesaplı alışverişi bir araya getiren Başakpazar Sergi ve Fuar Alanı, kapalı pazarlarda yeni bir dönem başlatıldı. “Her atık çöp değildir” anlayışıyla mahalledeki 99 geri dönüşüm ünitesinden geçen yıl 2 bin 843 ton atık toplandı.