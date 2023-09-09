Başakşehir 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki tüm hazırlıkları tamamladı. Başakşehir’de, bu eğitim öğretim yılında da Başakşehirli öğrenciler için kültür yaşam merkezleri ve gençlik merkezinde ücretsiz eğitimler devam edecek.

Başakşehir Belediyesi, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçenin dört bir yanındaki okullarda hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerin tamamında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Okullar öğrencilerin yeni eğitim dönemine hazır hale getirildi. Ayrıca Başakşehir Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye desteği de sağlanacak.

Eğitim öğretim yılı boyunca Başakşehirli öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kültür yaşam merkezleri ve gençlik merkezinde eğitimler verilecek. İlçe genelindeki 10 bilgievi ve gençlik merkezinde 7-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik kurslar düzenlenecek. Kültür yaşam merkezlerinde lise öğrencilerine yönelik üniversite hazırlık kursları da devam edecek. Eğitmenler eşliğinde etüt yapma imkanı sağlanacak gençlere üniversite hayallerine ulaşma noktasında yol gösterilecek. Konservatuvarların yetenek sınavlarına hazırlanan üniversite adaylarına ise müzik, tiyatro ile görsel sanatlar eğitimleri verilecek. Ücretsiz kurslar ile hem ailelerin ekonomisine katkı sağlanacak, hem de çocuk ve gençlerin eğitimine destek olunacak.