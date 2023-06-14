Başakşehir, 2023-2024 sezonu planlaması için toplandı

Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun katılımıyla 2023-2024 sezonu planlaması için toplantı yapıldı.

Başakşehir, 2023-2024 sezonu planlaması için toplandı
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Medipol Başakşehir’de Başkan Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun katılımıyla 2023-2024 sezonu planlaması için toplantı yapıldı.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, 2023-2024 sezonunun planlaması ve gerçekleştirilecek transfer çalışmaları ile ilgili konuları görüşmek üzere toplantıda bir araya geldi. Turuncu-lacivertliler, yapılacak planlama ile birlikte hazırlıklarına başlayacak.