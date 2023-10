Başakşehir 4. Çocuk Maratonu'nda 4 bin 500 çocuk ter döktü

TAKİP ET

Başakşehir Belediyesi Avrupa Yakası’nın en büyük çocuk maratonuna dördüncü kez ev sahipliği yaptı. Maratona katılan 4 bin 500 çocuk gönüllerince eğlendi, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Başakşehir Çocuk Maratonu’na 4 bin 500 çocuk katıldı. Spor kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlenen organizasyonda çocuklar, el ele hep birlikte koştu. Özel çocukların da katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Maratonda 7 ve daha küçük yaş grupları anne ve babalarıyla birlikte 300 metre koşusuna katıldı. 8-13 yaş grupları ise bireysel olarak 900 metre uzunluğundaki parkurda ter döktü. Bitiş çizgisinde koşuya katılan her çocuk “Hoş geldin şampiyon” denilerek karşılandı. Çocuk maratonunda eğlence bir an olsun eksilmedi. Yarışmalara katılan her çocuğa bitiş çizgisinde madalya ve sertifika verildi. Ayrıca tüm katılımcılara Başakşehir Belediyesi’nin stantlarında pamuk şeker, patlamış mısır ve meyve ikramı yapıldı, çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte eğlenceli sahne programları da düzenlendi. Alanda kurulan sahnede sihirbaz, jonglör ve Başakgiller gösteri yaptı.

Maratona katılan Fatih Eser, “Koşup madalyamı aldım. Belge de verdiler. Bacağım ağrıyordu. Sonuncu oldum. Burası çok eğlenceli, bir sürü etkinlik var” dedi.

Etkinliği beğendiğini dile getiren Ramazan Oruç ise, “Başakşehir Çocuk Maratonu’ndayız. Bu yıl 4’üncüsü düzenleniyor. Burada çeşitli spor alanları var. Karagöz ve Hacivat gibi oyunların sergilendiği sahnemiz var. Madalya ve başarı belgesi veriyorlar. Başta Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu olmak üzere etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederim. Burası çok keyifli bir yer. Herkes gelsin” şeklinde konuştu.

Etkinliğe çocuğu ile katılan Burhan Nergis de, “Öncelikle Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür ederim. Bu tür aktiviteler sayesinde çocuklarımız hem spor hem de eğitim alanında ilerliyor. Oğlum koştu. Çok mutluyuz. Etkinlikten memnunuz. Devamını başkanımızdan rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.