Başakşehir, 5 maç sonunda galibiyetle tanıştı

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü tek golle mağlup etti ve 5 maç sonunda galibiyetle tanıştı.

Başakşehir, 5 maç sonunda galibiyetle tanıştı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü tek golle mağlup etti ve 5 maç sonunda galibiyetle tanıştı.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 1-0’lık skorla galip gelen taraf oldu. Başakşehir, Ankaragücü galibiyetiyle Süper Lig’de 5 maç sonunda 3 puanın sahibi oldu. Turuncu-lacivertliler son 4 lig maçında Kayserispor, Alanyaspor’a deplasmanda 1-0’lık skorlarla mağlup olurken, evinde oynadığı Beşiktaş maçını da 2-0 kaybetmişti. Başakşehir, bu periyotta tek puanını deplasmanda oynadığı 2-2’lik eşitlikle sonuçlanan Fatih Karagümrük karşısında aldı.