Başakşehir, 7 antrenör ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, teknik heyette görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu olmak üzere 7 antrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir, 7 antrenör ile yollarını ayırdı
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Medipol Başakşehir, teknik heyette görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu olmak üzere 7 antrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir’de teknik ekipte köklü değişikliğe gidildi. Turuncu-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun teknik heyetinde yer alan Selçuk İnan, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu olmak üzere 7 antrenörün sözleşmesinin bittiği ve kendileriyle yolların ayrıldığı belirtildi.