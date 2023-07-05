Başakşehir, 7 antrenör ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, teknik heyette görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu olmak üzere 7 antrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir’de teknik ekipte köklü değişikliğe gidildi. Turuncu-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun teknik heyetinde yer alan Selçuk İnan, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu olmak üzere 7 antrenörün sözleşmesinin bittiği ve kendileriyle yolların ayrıldığı belirtildi.