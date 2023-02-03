Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Adnan Januzaj da antrenmanda yer aldı.

Medipol Başakşehir, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman iki grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Adnan Januzaj da ilk idmanına çıktı.

Turuncu-lacivertliler, pazartesi günü saat 14.30’te yapacağı antrenman ile Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.