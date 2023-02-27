Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Cuma günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Cuma günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 10.45’te Antalya’ya hareket edecek ve çalışmalarını burada sürdürecek.

Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü