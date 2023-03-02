Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kamp için gittiği Antalya'da bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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sina pırlanta
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kamp için gittiği Antalya’da bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antalya’da Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 20.00’de deplasmanda Corendon Alanyaspor’a konuk olacak.