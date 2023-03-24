Başakşehir, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Ayak tenisi ile devam eden antrenman Rondo çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00’de yapacağı idman ile MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.