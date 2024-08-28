Başakşehir aynı 11'le sahada

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic karşısında değişikliğe gitmedi ve aynı 11 ile sahaya çıktı.

Başakşehir aynı 11'le sahada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick’s Athletic karşısında değişikliğe gitmedi ve aynı 11 ile sahaya çıktı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick’s Athletic’i konuk ediyor. Başakşehir’de Teknik Direktör Çağdaş Atan, İrlanda ekibine karşı rövanş maçında değişikliğe gitmeyerek, aynı 11 ile sahadaki yerini aldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Turuncu-lacivertliler, St. Patrick’s Athletic karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Ömer Ali ŞAhiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Dimitris Pelkas, Davidson Pereira, Krzysztof Piatek”