Başakşehir Belediyesi, 'Başakşehir'e eser, Başakşehirliye değer' sloganıyla çalışmalarına devam ediyor

Hayata geçirilen yatırımlar ve yapımı devam eden projelerle birlikte Başakşehir Mahallesi’nde yaşam standartları her geçen gün yükseliyor.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Başakşehir Mahallesi’nde sağlık yatırımlarından millet bahçelerine, eğitim yatırımlarından kültür sanat merkezlerine kadar her alanda çalışmalar yapılıyor. Hayata geçirilen yatırım ve hizmetlerle mahalle sakinlerinin hayatı kolaylaştırılıyor.

Ulaşım aksları güçleniyor

Ulaşım aksına, şehir içi ulaşımı çok daha kolay ve hızlı hale getirecek yeni güzergahlar kazandırılıyor. Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü’ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alpaslan Türkeş Bulvarı, Gazi Yaşargil Caddesi ve Kutlu Sokak’ın da arasında yer aldığı çok sayıda lokasyonda asfalt serimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla hizmete açılan Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı, yolculuk sürelerini dakikalara indirdi.

Sağlık yatırımları sürüyor

Başakşehir Mahallesi, Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye Yüzyılı’nda sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında, Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi de hizmete açıldı.

Başakşehir Mahallesi’ndeki eğitim yatırımlarında da ciddi mesafe kat edildi. 43 derslikli Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi, 24 derslikli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi, 24 derslikli Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 25 derslikli Oyakkent Ortaokulu ve 28 derslikli Başakşehir Nene Hatun İlkokulu eğitim öğretime açıldı. Başakşehir Mahallesi’ndeki yeşil alan miktarı 43 bin metrekareye çıkarıldı. 350 bin metrekarelik Çam ve Sakura Millet Bahçesi’nin ilk etabı olan 80 bin metrekarelik kısmında çalışmalar aralıksız sürüyor. Şehirlerin manevi kalbi camilere yenileri eklendi. Ramazan ve Özkan Demirel Camii, Şinasi Ünsal Camii ve Taziye Evi ile Şüheda Camii’ni ibadete açıldı.

BAŞAKAY Eğitim Merkezi çok yakında faaliyete geçecek

Doğal afetlerde görev yapacak profesyonel ekiplerin yetiştirileceği BAŞAKAY Eğitim Merkezi çok yakında faaliyete geçecek. Cevdet Kılıçlar Kültür Yaşam Merkezi’nde binlerce Başakşehirli ağırlandı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde konserden tiyatro ve söyleşilere kadar çeşitli etkinliklerde 75 bin sanatsever keyifli vakit geçirdi. Türkiye’ye örnek olan sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında 572 engelliye destek olundu. 665 bebek ve anneye hoş geldin bebek çantası, 994 ihtiyaç sahibine Destek Kart ve 4 bin 51 Başakşehirliye diyetisyen hizmeti verildi.

Başakşehir Spor Parkı’ndan haftada 7 bin Başakşehirli faydalanıyor

Birçok branşta hizmet veren Başakşehir Spor Parkı’ndan haftada 7 bin Başakşehirli faydalanıyor. Yine, Korupark Spor Tesisi’nden binlerce Başakşehirli yararlanıyor. Çevre bilincinin hızla arttığı Başakşehir Mahallesi’nde bulunan 170 geri dönüşüm ünitesinden geçen yıl 3 bin 342 ton atık toplandı. Ambalaj atığı ayrıştırma tesisinde ise günlük ortalama 40 ton karışık atığın girişi yapılıyor. Kağıt, karton, plastik, metal ve camın da bulunduğu geri dönüşüm malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırılıyor.