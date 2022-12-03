Başakşehir Belediyesi 12. Eyap Expo'ya damga vurdu

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı Farkındalık Zirvesi’ndeki yerini aldı. Başakşehir Engelsiz Müzik Grubu’nun konseri ise ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Başakşehir Belediyesi, sosyal farkındalık projeleriyle göz dolduruyor. Engelli bireylerin hayata olan bakış açılarını değiştirmek ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için başlatılan çalışmalara her geçen gün yenileri ekleniyor. Sosyal farkındalık çalışmalarında en ön sırada yer alan Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 12’ncisi düzenlenen ve dünyanın 6’ncı büyük fuarı olma özelliğine sahip Engelsiz Yaşam Fuarı Farkındalık Zirvesi’ndeki yerini aldı. Engelli bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek amacıyla düzenlenen fuarda Başakşehir Belediyesi’nin standı göz doldurdu.

Fuarın en ilgi gören standı

Fuar alanında kurulan stantta birbirinden güzel ve renkli etkinlikler de yapıldı. Ziyaretçiler VR gözlükle drone ve paraşüt simülasyonu deneyimleme imkanı da buldu. Fuar alanının en çok ilgi gören anı ise Başakşehir Engelsiz Müzik Grubu’nun konseri oldu. Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan gençlerden oluşan grubun stant içerisinde kurulan alanda verdiği konser büyük beğeni topladı. Ziyaretçiler Engelsiz Müzik Grubu’nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.