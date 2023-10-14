Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir'e yatırımlarını sürdürüyor

Başakşehir Belediyesi, “Başakşehir’e eser, Başakşehirliye değer” sloganıyla yatırımlarına devam ediyor. Bahçeşehir 1. Kısım ve 2. Kısım mahallelerinde de sosyal donatı alanlarından spora, kentsel yenilemeden eğitime kadar her alanda çok sayıda yatırım hayata geçirildi.

Hayata geçireceği projeleri ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda şekillendiren Başakşehir Belediyesi, refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Hız kesmeden devam eden yatırımlarla Bahçeşehir 1. Kısım ve 2. Kısım mahallelerine de değer katıldı. Doğa Park Prestij Caddesi yepyeni görünümüyle ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı. Adnan Kahveci ve Vali Recep Yazıcıoğlu caddelerinin de arasında yer aldığı çok sayıdaki lokasyonda asfalt serimi yapıldı. Bahçeşehir 1. Kısım ile 2. Kısım mahallelerini birbirine bağlayarak ulaşımı çok daha pratik hale getirecek viyadük çalışmasında sona gelindi. Sosyal konut projeleri Başakkent Gölet Evleri ve Yuvam Bahçeşehir Evleri ile kentsel yenilemede önemli adımlar atıldı. 28 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmete sunuldu. İlçenin manevi atmosferini güçlendiren Hoşdere ve Derviş Ağa camileri ibadete açıldı.

Bahçeşehir 1. Kısım ve 2. Kısım mahallerindeki yeşil alan ile park çalışmaları da aralıksız olarak sürüyor. İlçenin huzur köşeleri ve en güzel yeşil alanlarından biri olan 270 bin metrekare büyüklüğündeki Bahçeşehir Gölet ile 142 bin metrekare alan üzerine kurulan Hoşdere Millet Bahçesi’nde Başakşehirliler dört mevsim yeşille buluşturuluyor. 40 bin metrekare alanda kurulan Fidan Üretim Merkezi’nde ise Türkiye Yüzyılı’na nefes olacak fidanların üretimi devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında sert zemin ve yeşil alan miktarı 620 bin metrekareye çıkarıldı.

Her hafta 4 bin Başakşehirli ağırlanıyor

Farklı lokasyonlardaki 39 parkın yanı sıra çocuk oyun grupları, fitness alanları, tenis kortları, futbol ve basketbol sahaları ile yürüyüş ve bisiklet yollarında her yaş grubundan Başakşehirliye hizmet veriliyor. Bahçeşehir Spor Merkezi, Bahçeşehir Tenis Parkı ve Bahçeşehir Spor Parkı’nda sağlıklı yaşamın kapıları sonuna kadar açılıyor. Basketboldan voleybola, cimnastikten grup egzersizlerine, tenisten yüzmeye kadar spor merkezlerinde her hafta 4 bin Bahçeşehirli ağırlanıyor. Spor yatırımları çerçevesinde Bahçekent Spor Parkı’nın da inşaatı sürüyor.

2019 yılından bu yana 369 bebek ve anneye hoş geldin bebek çantası hediye edildi

2019 yılından bu yana 369 bebek ve anneye hoş geldin bebek çantası hediye edildi. Bin 184 ihtiyaç sahibine Destek Kart ulaştırıldı. 6 bin 580 kişiye diyetisyen, 538 kişiye fizyoterapi hizmeti verildi. 376 engellinin ihtiyaçları karşılandı. Başakşehirli kadınlar ve genç kızların hayatına değer katan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)’in faaliyet alanları genişletildi. El sanatlarından moda tasarımına, Gastronomi Atölyesi’nden gelenekli ve görsel sanatlara kadar pek çok branşta eğitimler verilmeye başlandı.

Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi eğitim öğretime açıldı

Eğitimde Türkiye’ye rol model olan Başakşehir’de, ilçenin ilk fen lisesinin de içinde yer aldığı Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi eğitim öğretime açıldı. Bünyesinden ilkokul, ortaokul, fen lisesi ve öğrenci yurtları bulunan eğitim vadisinde Türkiye Yüzyılı’nın mimarları yetişmeye başladı.

Modern kapalı pazar on binlerce Başakşehirliye hizmet veriyor

Modern mimarisi ve konforuyla göz dolduran Bahçeşehir Pazartük, Başakşehirlilere hizmet vermeye devam ediyor. On binlerce Başakşehirli, temel ihtiyaçlarına kolayca ulaşım sağlayabiliyor. Bunların yanında geçen sene, 299 geri dönüşüm ünitesinden beş bin tona yakın atık toplandı. Böylece ekonomiye can, doğaya nefes olundu.