Başakşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesine gidiyor

Başakşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından yaralarını sarmak için harekete geçti. Bölgeye ulaşmak üzere 7 araç 42 personelden oluşan konvoy yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve aralarında Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay’ın da yer aldığı birçok ilden hissedilen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Başakşehir Belediyesi harekete geçti.

Hazırlıklar kısa sürede tamamlandı

Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞAKAY) ekipleri, kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak arama kurtarma aracı, 4x4 arazi aracı, ikram aracıyla Başakşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Afet bölgesine ulaştırılmak üzere ilk etap yardım malzemelerin yola çıktığını belirten BAŞAKAY Koordinatörü İrfan Köpürür, “Üzüntülü bir haberle güne uyandık. An itibariyle Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile birlikte Başakşehir Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirmelerimizi yaptık” dedi.

7 araç ve 42 personel

STK ve gönüllülerle birlikte koordinasyon sağladıklarını söyleyen Köpürür, “7 araç ve 42 personel ile birlikte yola çıkıyoruz. Isıtıcı, battaniye, kazma, kürek, bot, mont, yağmurluk ve gıda paketlerimiz hazır. Daha çok canın kurtulması için BAŞAKAY olarak hazır bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.