Başakşehir Belediyesi ilçede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Başakşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasineklere karşı ilçe genelinde tam saha ilaçlama çalışması yapıyor. Biocopter, biodrone ve amfibik araç gibi son teknoloji ekipmanlarla aralıksız süren çalışmalarda doğaya ve canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılıyor.

Başakşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasineklerle mücadele için tüm imkanlarını seferber etti. İlçe sakinlerinin huzurlu ve rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, hem gündüz hem de gece ilaçlama yapıyor. Başakşehirlilerin özellikle sıcak yaz akşamlarında rahat nefes almasını sağlıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, insanlara hastalık bulaştıran sivrisinek ve karasineklere karşı park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan derelere kadar vektörlerin üreme alanlarını sürekli olarak denetim altında tutuyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı biocopter, biodrone ve amfibik araç gibi son teknoloji ekipmanlarla mücadelesini dört mevsim sürdürüyor. Havadan biocopter ve biodronelarla, engebeli arazide amfibik araçlarla sivrisinek ve karasineklere müdahale eden ekipler, kanalizasyonlarda ise sisleme aracını kullanıyor. Ayrıca ilaçlama çalışmalarında çevreye ve ekosisteme zarar vermeyen ürünler tercih ediliyor.

İstanbul’da bir ilk

Başakşehir Belediyesi’nin vektörlerle mücadele çalışmaları, “Teknolojik Ulusal Vektör Mücadelesi Hizmet Projesi” çerçevesinde İstanbul’da bir ilk olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşların, sivrisinek ve karasineklerden bulaşabilecek hastalıklara yakalanmaması için gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında mobil ve insansız hava aracı teknolojileri kullanılıyor.