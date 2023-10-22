Başakşehir Belediyesi, ilçede yaşayan kadınlara Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda tarama yaptı

Başakşehir’de Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde ilçe genelinde bulunan iki KETEM’de taramalar yapıldı. Başakşehir Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen taramalara çok sayıda Başakşehirli kadın katıldı.

Başakşehir’de kanserle mücadelede hayati öneme sahip Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde yoğun çalışmalar yürütülüyor. Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde, ilçedeki iki KETEM’de çok sayıda tarama yapıldı. Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen taramalara çok sayıda Başakşehirli kadın katıldı. Farkındalığın artırılması amacıyla Bahçeşehir 2. Kısım ve Kayabaşı mahallelerinde bulunan KETEM’lere gelen Başakşehirli kadınlar erken tanı ile tedavisi mümkün olan meme kanserine karşı bilgilendirildi.

Erken tanı hayati öneme sahip

Süreç hakkında bilgi veren Kayaşehir Sağlık Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Dilek Korkmaz, “Başakşehirli kadınları bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Erken tanı ile bu hastalığın tespit edilerek tedavi altına alınmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz, eğitimler vererek, süreci önceden tespit edip tedaviye başlamak. Meme kanseri yüzde 90 oranında tedavi edilebilmektedir. Duyarlı olmalı ve erken tanı yöntemleriyle bir an önce tedaviye başlamalıyız” şeklinde konuştu.