Başakşehir Belediyesi'nden bir kent yenileme projesi daha

Başakşehir’de, yeni bir konut projesi daha hayata geçirildi. Kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde Şahintepe Mahallesi’nde inşa edilecek Burgaz Çarşı Evleri’nin ikinci etabının temeli, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından atıldı.

Başakşehir’de kentsel yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin dört bir yanında güvenli konutlar inşa eden Başakşehir Belediyesi, konut projelerine bir yenisini daha ekledi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri projesinde ikinci etabın temelini dualarla attı. Başakşehir’in birçok noktasında kentsel yenileme çalışmalarının devam ettiğini ve Şahintepe’de de süreci titizlikle yürüttüklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Geçen temmuz ayında Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri projemizde ilk etabın temelini attık. İkinci etabın temelini bugün atıyoruz. 4 bin 41 metrekarelik alanda 2 blokta 106 daire ve 2 ticari ünite inşa edeceğiz. Şahintepe Mahallemizin çehresi değişmeye devam ediyor. Proje tamamlandığında komşularımız nitelikli ve depreme dayanıklı konutlara kavuşmuş olacak” şeklinde konuştu.

Konutlar 18 ayda teslim edilecek

Projenin ilk anından itibaren hak sahiplerinin hiçbir mağduriyet yaşamadığını ifade eden Başkan Kartoğlu, “15 hak sahibi komşumuzla tek tek görüşme sağlayarak anlaşma imzaladık. Haklarını koruyup mağduriyet yaşamamaları için ince eleyip sık dokuduk. 18 ay gibi kısa bir sürede modern konutlarımızı teslim edeceğiz. Komşularımızın heyecanını görmek bizleri de mutlu etti. Başakşehir’de zemin olarak kayalık ve güzel bir zeminimiz var. Bundan sonraki süreçte de yerinde dönüşüm çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Huzurla oturacağımız konutlar yapılıyor”

Hak sahibi Nazlı Çakmak, “Evlerimiz depreme karşı güvende değildi. Başakşehir Belediyesi böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Huzurla oturabileceğimiz konutlar yapıyor. Şahintepe Mahallesi’ndeki komşularıma da çağrıda bulunmak istiyorum. Mutlaka kentsel yenileme çalışmalarına dahil olmalısınız” değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer hak sahibi Nurcan Özyurt da kentsel yenileme çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, “Modern ve güvenli binalarda oturacağız. Hayal gibi geliyor. Bir an önce evimize kavuşmak istiyoruz” dedi.

Hedef güvenli konutlar

Başakşehir’de deprem ve doğal afet riskine karşı başlatılan kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile 2009 yılında yüzde 50 olan riskli yapı stoku, yüzde 13’e indirildi. Bu oranın 2 yıl içinde yüzde 8’e, 5 yıl içinde ise sıfıra indirilmesi hedefleniyor.