Başakşehir Belediyesi Şinasi Ünsal Taziyeevi'nde hizmet vermeye başladı

Hizmetlerin Başakşehir Belediyesi tarafından verilmeye başlandığı Şinasi Ünsal Taziyeevi’nde incelemelerde bulunan Başkan Yasin Kartoğlu, “Komşularım taziyelerini kabul edebilir, mevlit organizasyonlarını gönül rahatlığıyla bu güzel mekanda yapabilir” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir mahallesinde bulunan Şinasi Ünsal Taziyeevi’nde incelemelerde bulundu. Kartoğlu, taziyeevinde verdikleri hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bin kişi kapasiteli taziyeevinin kadınlar ve erkekler olmak üzere iki bölümden oluştuğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Komşularım taziyelerini kabul edebilir, mevlit organizasyonlarını gönül rahatlığıyla bu güzel mekanda yapabilir. Cenaze hizmetlerimiz de bu mekanda çalışmalarını taziye evimiz ile koordineli olarak sürdürecek. Şehir içi ve şehir dışı araç tahsisi, taziye aracımız ve çadır kurulumu ile masa ve sandalye hizmetimize de devam edeceğiz. Rabbim bu mekanların sayısının artırılmasını bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.