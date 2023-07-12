Başakşehir Belediyesi su tasarrufunda da öncü

Başakşehir Belediyesi, hizmete aldığı yeni yıkama aracı ile su tasarrufunu en üst seviyeye çıkardı. “Az su, çok temizlik” sloganıyla hizmete alınan ve yüzde 80 daha az su tüketen jet yıkama aracı, yılda 6 bin ton suyun tasarruf edilmesini sağlayacak.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarında su tasarrufuna dikkat çeken önlemler almaya devam ediyor. Daha temiz ve daha yaşanabilir Başakşehir için bir yeniliğe daha imza atıldı. “Az su, çok temizlik” sloganıyla hem Başakşehir’in temizliği hem de su kaynaklarının korunması için jet yıkama aracı hizmete alındı.

Su kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyor

Yerli ve milli üretim yeni yıkama aracı ile Başakşehir’in dört bir yanı düzenli olarak temizleniyor. Dakikada 22 litre su tüketimi ile sınıfında tasarruf lideri olan jet yıkama aracı, 500 bar basıncın yanında ozon, buhar ve molekül parçalayıcı özelliklere sahip. Basınç miktarı ile az su tüketimiyle ön plana çıkan araç, 120 dereceye kadar çıkan su sıcaklığı ile duvar yazıları ve boyalara da müdahale imkânı sağlıyor. Jet yıkama aracı, çevre temizliğinin yanı sıra küresel ısınmaya bağlı olarak azalan su kaynaklarının korunmasına da katkı sağlıyor.

Yılda 6 bin ton su tasarrufu

Jet yıkama aracı, 25 ton su tüketimi yapan araçlara kıyasla, 5 ton su tüketimi yapıyor. Böylece günlük yüzde 80 daha az su tüketimi ile 20 ton suyun tasarrufunu sağlıyor. Jet yıkama aracı ile haftalık 120 ton, aylık 500 ton, yıllık çalışma periyodunda ise 6 bin ton suyun tasarruf edilmesi hedefleniyor. Bu rakam, kişi başına günlük 190 litre suyun tüketildiği ülkemizde 84 kişinin bir yıllık su ihtiyacının tasarruf edilmesi anlamına geliyor.