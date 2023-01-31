Başakşehir, Bertrand Traore'nin sözleşmesini feshetti

Medipol Başakşehir, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Bertrand Traore’nin sözleşmesini feshetti.

Başakşehir, yaz transfer döneminde Aston Villa’dan kiraladığı Burkina Fasolu oyuncu Bertrand Traore ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa’dan kiralanan Bertrand Traore’nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncu Başakşehir formasıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi’nde toplam 18 maça çıkarken 3 gole imza attı.