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Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Breidablik ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.30’da İzlanda’ya hareket edecek ve 18.45’te İzlanda’da yapacağı idmanla Breidablik maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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İHA
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