Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Babalar Günü

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çeşitli nedenlerle yataklı servislerde bulunan hastaların Babalar Günü kutlanarak hediye takdim edildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Babalar Günü
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çeşitli nedenlerle yataklı servislerde bulunan hastaların Babalar Günü kutlanarak hediye takdim edildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çeşitli nedenlerle hastanenin yataklı servislerinde tedavi gören hastalar Babalar Günü’nde unutulmadı. Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, servislerde bulunan babaları ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutlayarak hediye takdim etti. Babalar ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.