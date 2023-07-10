Başakşehir, Cezayirli orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı

Başakşehir, 30 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı.

Başakşehir, Cezayirli orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Başakşehir, 30 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid’i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehdi Abeid ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Abeid, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Khor Fakkan formasıyla ligde 23 maçta forma giyerken, 3 de gol kaydetti.