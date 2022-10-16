Başakşehir'de 'dirft' yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

Başakşehir’de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyeti 60 gün süreyle iptal edilen sürücüye 9 bin 944 TL ceza kesilirken, sürücünün drift yaptığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başakşehir Bahçeşehir’de 7 Ekim tarihinde cadde üzerinde bulunan dönel kavşakta aracıyla drift yapan şahsın görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın plakasından sürücünün kimliğini tespit etti. Drift yapan aracın sürücüsü S.T.M., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü hakkında ‘drift yapmak’, ‘saygısızca araç kullanmak’, ‘trafik düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak’ maddelerinden toplamda 9 bin 944 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de 60 gün süreyle iptal edildi. Ayrıca S.T. M., ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.