Başakşehir'de 'Kıraathane Sohbetleri' kaldığı yerden devam ediyor

Başakşehir Belediyesi’nin ilgiyle takip edilen etkinliklerinden Kıraathane Sohbetleri, yeni sezona gazeteci İsmail Halis ve yazar Sıtkı Aslanhan’la başladı. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde ilçe sakinleriyle bir araya gelen Halis ve Aslanhan, aile ve toplumsal yapı üzerine ders niteliğinde bir sohbet gerçekleştirdi.

Başakşehir Belediyesi’nin en sevilen etkinliklerinden olan Kıraathane Sohbetleri’nde hasret sona erdi. Moderatörlüğünü gazeteci İsmail Halis’in yaptığı yeni sezonun ilk programına yazar Sıtkı Aslanhan konuk oldu. Türkiye’nin en büyüğü unvanına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, aile ve toplumsal yapı konuşuldu. Yazar Sıtkı Aslanhan, çocukların davranışlarıyla ilgili kuralların belirlenmesi ve bu kurallara da en çok ebeveynlerin uymaları gerektiğini söyledi. Çocuğa kurallar koymaktan korkmamak gerektiğinin altını çizen Aslanhan, “Korkmayın; sınır koyun, hayır deyin. Ama bu kurallara önce kendisi uyacak ebeveynler lazım” dedi.

“Çocuklarınıza iyi örnek olun”

Anne ve babaların çocuklarına iyi örnek olması gerektiğine işaret eden Aslanhan, “Kimse kusura bakmasın. Babanın elinden telefon düşmüyor. Annenin elinden tablet, telefon, bilgisayar düşmüyor. Ondan sonra Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlık zamanı geliyor. ‘Hocam çocuk bilgisayardan kalkmıyor.’ 13 yaşında çocuğun nefsine hakim olup en sevdiği şeyden vazgeçmesini istiyorsun. Sen 40 yaşındasın, sen nefsine hakim olamıyorsun. Sen niye kapatmıyorsun televizyonu? Hadi kapat da bir hatim indir. Kendine göre bir şey yap, al kitap oku” dedi.