Başakşehir'de 'Kumpanyada Curcuna'nın galası yapıldı

Başakşehir Belediyesi, usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği “Kumpanyada Curcuna” isimli oyunu Başakşehirlilerle buluşturdu. Kahkahaların hiç eksilmediği galaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Kültür sanat sezonu etkinlikleriyle göz dolduran Başakşehir Belediyesi, eski bir İstanbul hikayesinin anlatıldığı “Kumpanyada Curcuna” isimli oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu. Başakşehir Tiyatro Akademisi’nden çıkan, usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği ve oynadığı oyun, Başakşehirlilerin beğenisini topladı. Emin Saraç Kültür Merkezi’ndeki galaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Başkan Kartoğlu, “Ben inanıyorum ki bu heyecan ve mutluluk tüm Türkiye’yi saracak. Sadece bir tane oyunumuz yok. Birçok oyunumuz var. Yenileri de hazırlanıyor. Başakşehir’in güzellikleri her yeri saracak” dedi.

Kumpanyada geçen bir macera

Oyun, Temaşa-ül Curcuna isimli bir kumpanyada geçiyor. Kumpanyanın sahibi Nigar Hanım, konağı yandığı için geceyi kumpanyada geçirmek zorunda kalır. Bu arada kızı Gülnihal, Paşa’nın oğlu çıtkırıldım Kıvanç Efendiye âşık olur. Paşa ve oğlu Kıvanç, Gülnihal’i istemek için Nigar Hanım’ın konağına gelmek isterler. Ama Nigar Hanım konakta değil, kumpanyada kalmaktadır. O akşam kumpanyada her zamanki gibi gösteri vardır. Aynı anda hem kız istenecek, hem de Paşa’ya belli etmeden gösteri devam edecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, Nigar’ın belalısı ve alacaklısı Tuzsuz Deli Bekir de devreye girince olaylar işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Bütün bu karışıklığı çözmek İbiş’e kalır.