Başakşehir'de 'Mavi Kuş' sezona ilgiyle başladı

Usta yazar Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş” adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyunu, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencileri ve eğitmenleri, tiyatroseverlerden tam not aldı.

Kültür sanat sezonu etkinlikleriyle göz dolduran Başakşehir Belediyesi, Anadolu’dan sürprizlerle dolu bir yol hikayesinin anlatıldığı “Mavi Kuş” adlı oyunu ilçe sakinleriyle bir kez daha buluşturdu. Usta yazar Mustafa Kutlu’nun eserini sahneye taşınan Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrenci ve eğitmenleri, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

Bozkırda uzak bir kasabada “Mavi Kuş” otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları sürprizlerle dolu yol hikayesi, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde ilgiyle izlendi. Genel sanat yönetmenliğini İlknur Demir’in üstlendiği oyunun yönetmenliğini ise Caner Demir yaptı. Oyun dekorlarında Atilla Emre Devrimci, müziklerinde ise Okan Kaya’nın imzası vardı.

Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencileri oynadı

Başakşehir Tiyatro Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler ve eğitmenleri aynı sahnede bir araya getiren oyun, eğitimin üretime dönüşmesi açısından önem taşıyor. Başakşehirlilerin ilgiyle izlediği oyunda; Alican Turan, Aykut İspir, Barış Bilgiç, Begüm Akkaya, Deniz Akkaya, Evrim Artut, Harun Özüağ, İbrahim Baybara, Kasım Özgürbüz, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Solmaz, Mukaddes Kurmuş, Mücahit Koçak, Hakan Kahraman, Oğuz Cabir Arslan, Oğuzhan Özcan, Servet Oğuzyer, Sevilay Şimşek, Yağmur Şayir, Yakup Denli, Yusuf Sırma ve Yusuf Türk rol aldı.