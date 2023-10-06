Başakşehir'de 'Şehrin Sanatçıları Sergisi' kapılarını sanatseverlere açtı

Başakşehir Belediyesi tarafından açılan ve 70 usta sanatçıya ait 70 nadir eserden oluşan “Şehrin Sanatçıları Sergisi” sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu eserlerle İstanbul’umuzun, Başakşehir’imizin zenginliğine zenginlik katmış olacağız” dedi.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Şehrin Sanatçıları Sergisi” Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla ziyarete açıldı. Hat, tezhip, minyatür, kat’ı, çini, naht ve cilt gibi 7 geleneksel sanat dalında çalışmalar yapan 70 usta sanatçıya ait 70 eserden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yoğun katılım olan sergiyi Başkan Kartoğlu, vatandaşlarla birlikte gezdi. Açılışta yeni yapılacak ödüllü “Şehir Sanat Hat Tezhip Minyatür Yarışması” da duyuruldu. Birinciye 100 bin, ikinciye 60 bin, üçüncüye ise 40 bin TL ödül verilecek olan yarışma için ön başvuru sürecinin bugün itibariyle başladığı ve başvuruların 15 Nisan 2024’e kadar ‘Başakşehirli’ mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği açıklandı. Başvurularını yapan sanatçıların, eserlerini 15-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Başakşehir Belediyesi’ne elden ya da kargo yoluyla teslim edebileceği de duyuruldu.

“Bu eserlerle İstanbul’umuzun, Başakşehir’imizin zenginliğine zenginlik katmış olacağız”

Sergi açılışında konuşan Başkan Kartoğlu, “Bugün nadide eserle, 70 sanatçımız burada eserlerini sergilemiş olacaklar. Bu eserlerle İstanbul’umuzun, Başakşehir’imizin zenginliğine zenginlik katmış olacağız. Burada eserleri incelemeye gelen ve onları takip eden kıymetli konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte bundan sonraki tüm organizasyonlarda da inşallah yenileri ve daha iddialı olanlarla birlikte sık sık tekrarlayacağız. Bu eserlerin sunulmasında emeği geçen kıymetli mesai arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sanatçılarımızın her biri bizim için çok değerli ve çok kıymetlidir” dedi.

“İçinde hat, tezhip ve minyatürün olduğu bir yarışma düzenliyoruz”

Yeni yapılacak olan yarışmanın duyurusunu da yapan Kartoğlu, “Bu güzel açılışı yaparken bir de müjde vermek istiyoruz. Sadece burada eserler sergilenmesin, aynı zamanda yenileri de oluşsun diye bir hazırlık yaptık. İsmini sanata ve sanatçıya her zaman destek olmak amacıyla koyduğumuz ve içinde hat, tezhip ve minyatürün olduğu bir yarışma düzenliyoruz. Buradan duyurmuş olalım. Bugün başvurularımızı açtık. Tüm sanatçılarımızı bu yarışmaya özellikle bekliyoruz. Sadece ülkemizde değil aynı zamanda yurt dışından da sanatçıları davet edeceğimiz çok büyük bir yarışma olacak. Yarışmamızda birinci olan eserimize 100 bin lira, ikinci olan eserimize 60 bin lira üçüncü olan eserimize de 40 bin liralık ödül vereceğiz” ifadelerini kullandı.