Başakşehir'de 'Süt Kardeşler' yeniden sahnede

Başakşehir’de kültür sanat sezonu yetişkin oyunlarıyla devam ediyor. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen Süt Kardeşler” oyunu, Başakşehirli tiyatro severlerin beğenisini topladı.

İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla izleyiciyle buluşturulan “Süt Kardeşler”, yeniden Başakşehirli sevenleriyle buluştu. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyun, kahkaha tufanı yaşattı. Yönetmenliğini Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un yaptığı oyun, danslarıyla da keyifle izlendi. Oyunda Uygur Kardeşler’in yanı sıra Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm rol aldı. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kâğıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuldu. Geleneksel Türk tiyatrosundan örnekler sunan oyun; sahne, dekor ve kostümleriyle seyirciyi 1950’li yıllara götürdü.