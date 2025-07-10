Başakşehir'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
İstanbul Başakşehir'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, araç kamerasına yansıdı.
İstanbul Başakşehir’de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, araç kamerasına yansıdı.
Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde sabah saat 08.00 sıralarında Yaşar Furkan D. idaresindeki 59 ALE 072 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki ışıklarda bekleyen 5 araca çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, karşı şeride geçerek 4 araca daha çarptıktan sonra devrilmişti. 3 kişinin yaralandığı kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.