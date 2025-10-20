Başakşehir'de 3 katlı binada yangın paniği

İstanbul Başakşehir’de 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Esin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.